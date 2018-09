Schüsse auf Gruppe : Anschlag auf Militärparade im Iran: mindestens zehn Tote

Iranische Revolutionsgardisten halten eine Militärparade im Südwesten das Landes ab. Dann fallen Schüsse aus einem benachbarten Park. Der iranische Außenminister sieht die Hintermänner des Anschlags in der Region - und bei einem alten Feind.

22. September 2018, 11:47 Uhr

Bei einem Anschlag auf eine Militärparade im Südwestiran hat es nach offiziellen Angaben mindestens zehn Tote gegeben. Ein Sprecher des Gouverneursamts in der Stadt Ahwas sagte, dass es sich bei den Toten um Soldaten der iranischen Revolutionsgarden (IRGC) sowie einen Reporter handele.

Bei dem Angriff gab es auch über 20 Verletzte. Da viele von ihnen in Lebensgefahr schwebten, könne die Zahl der Todesopfer noch steigen, sagte der Sprecher laut Nachrichtenagentur Tasnim.

Zwei der vier Angreifer seien erschossen, die beiden anderen in der Zwischenzeit gefasst und verhaftet worden, fügte der Sprecher hinzu. Das iranische Staatsfernsehen und die Agenturen sprachen von einem Terroranschlag von Anhängern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Zum Tathergang schrieb die Agentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahe steht, dass Unbekannte in der Stadt Ahwas von einem Park aus auf eine Gruppe von Revolutionsgardisten geschossen hätten. Nach Angaben der Revolutionsgarden handelt es sich bei den Schützen um Mitglieder einer sunnitischen Separatistengruppe namens «Al-Ahwasieh», die von Saudi-Arabien unterstützt werde und auch dem IS nahestehe. Die Gruppe hat in der Zwischenzeit auch die Verantwortung für den Angriff übernommen. Für die sunnitische IS-Terrormiliz ist der schiitische Iran ein Erzfeind.

Außenminister Mohamed Dschawad Sarif verurteilte den Angriff in Ahwas und drohte mit Konsequenzen. «Terroristen, die von einem ausländischen Regime rekrutiert, ausgebildet, bewaffnet und bezahlt wurden, haben Ahwas angegriffen», schrieb Sarif auf Twitter. Ohne Saudi-Arabien beim Namen zu nennen, machte er die «Terror-Sponsoren in der Region und ihre amerikanischen Herren» für den Angriff verantwortlich und drohte mit «einer umgehenden und konsequenten Reaktion» des Irans.

Falls die Berichte stimmen, dass IS-Anhänger für den Anschlag verantwortlich sind, wäre das der zweite Angriff dieser Art im Iran. Im Vorjahr hatten IS-Anhänger in der Hauptstadt Teheran das iranische Parlament und das Mausoleum des Revolutionsführers Ruhollah Chomeini angegriffen. Dabei kamen 18 Menschen ums Leben.