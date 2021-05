Nahost-Krise eskaliert : Angriffe auf Großraum Jerusalem - Israel fliegt Luftangriff

In Jerusalem gibt es heftige Auseinandersetzungen. Hunderte Menschen werden verletzt. Die islamistische Hamas droht und schießt Raketen ab. Israels Luftwaffe antwortet umgehend.

Jerusalem | Kurz nach Ablauf eines Ultimatums der islamistischen Hamas haben militante Palästinenser Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert. Die israelische Luftwaffe flog einen Luftangriff im Gazastreifen. Nach Angaben der Armee gab es in angrenzenden Gebieten sowie in den Städten Jerusalem, Beit Schemesch, Aschkelon und Sderot Luftalarm. In Jerus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.