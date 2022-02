Politik : Angriff auf Ukraine: Kirchen rufen zum Friedensgebet auf

Angesichts des Angriffs russischer Streitkräfte auf die Ukraine rufen die evangelischen Kirchen zu Friedensgebeten auf. „Viele Menschen werden ihr Leben verlieren – durch Krieg in Europa. Das ist eine unerträgliche Vorstellung“, sagte am Donnerstag der Oldenburger Bischof Thomas Adomeit, Ratsvorsitzender der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen. „Alle Beteiligten wissen, dass ein Krieg nur Verliererinnen und Verlierer kennen wird, da Gewalt nie eine Lösung sein kann“, betonte der Bischof. Gewalt werde immer nur wieder neue Gewalt hervorrufen.

Die Kirchen wollen an diesem Freitagabend (25.02,18.00 Uhr) mit Gebeten und Glockengeläut ein Signal gegen Krieg und für den Frieden setzen. Für Menschen, die wegen der schrecklichen Nachrichten Trost suchen, könnten die Friedensgebete und Andachten ein Ort der Begegnung sein, hieß es. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am frühen Donnerstagmorgen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.