Russische Invasion : Angriff auf Theater in Mariupol mit Hunderten Zivilisten

Russische Truppen sollen in Mariupol ein Theater angegriffen haben, das als Zufluchtsort diente. Wie viele Opfer es gibt, ist unklar. Moskau bestreitet die Attacke - und beschuldigt das Regiment Asow.

Kiew und Moskau geben sich gegenseitig die Schuld für einen vermeintlichen Angriff auf Hunderte Zivilisten in einem Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Russische Soldaten hätten am Mittwoch keinerlei Luftangriffe gegen Bodenziele in Mariupol ausgeführt, teilte das russische Verteidigungsministerium der Agentur Interfax zufolge mit. „Nach ...

