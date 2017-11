Nach Scheitern der Sondierung : Angela Merkel schart Getreue um sich

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

von Beate Tenfelde

erstellt am 21.Nov.2017 | 06:44 Uhr

Berlin | Enttäuschung, Sorge, Hoffnung – große Gefühle in der Kanzlerinnenpartei CDU, aber auch in der CSU. Das Denken der Union kreist am Montag um eine Frage: Kann der Bundespräsident noch die Weichen für eine Regierungsbildung stellen, ohne dass es zur Neuwahl kommt? Und zugleich geht es um Schuldzuweisungen im erschütterten Berlin.

Deutschland könnte lange Zeit ohne Regierung dastehen. Und keiner will es gewesen sein. In Belgien hat es 541 Tage gedauert, bis eine Regierung gebildet wurde, in den Niederlanden 208 Tage. Mark Rutte, der niederländische Ministerpräsident, ist in Berlin und könnte Merkel an seinen Erfahrungen mit der Bildung schwieriger Vier-Parteien-Koalitionen teilhaben lassen. Doch leider, Merkel muss absagen. Sie muss jetzt die Reihen schließen.

Telefonkonferenz der CDU am Tag danach: Merkel schart ihre Getreuen um sich. Die geben ihr Rückendeckung. An ihr habe es gewiss nicht gelegen, heißt es zum abrupten Ausstieg der Liberalen aus einer möglichen Jamaika-Koalition. Aber das Entsetzen der Union weicht nur langsam. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe es nun in der Hand, was passiere, sagt Merkel nach Angaben von Teilnehmern. Eine ungewohnte Lage für die Kanzlerin: Sonst steuert sie.

Die 63-Jährige verfügt neben Machtwillen und intellektueller Kraft auch über die physische Robustheit, die es braucht, um sich über viele Jahre an der Spitze der Regierung zu halten. Seit zwölf Jahren regiert sie ohne größere Ausfälle. Die längste Auszeit waren zwei Wochen auf Krücken, weil sie beim Ski-Langlauf einen Unfall hatte. Der harte Job mit endlosen Krisensitzungen im In-und Ausland kriegte sie nicht klein. Auch weil sie abwarten kann, wie sich die Dinge entwickeln, war sie anderen oft überlegen. Aussitzen nennen Kritiker das, eine Eigenschaft, die sich Merkel von ihrem Ziehvater Helmut Kohl abgeguckt hat.

Aber es funktionierte dieses Mal nicht. Merkel schwächelt nach ihrem 30,5-Prozent-Ergebnis bei der Bundestagswahl am 24. September. Und sie kennt die Mechanismen der Politik. Sie selbst nutzte das Tief von Alt-Kanzler Kohl nach dessen Spendenaffäre zum Durchbruch und Karrierestart. Am 22. Dezember 1999 wagte sie als CDU-Generalsekretärin einen Alleingang und forderte die CDU zur Loslösung von Kohl auf. Wer wird gegen sie aufstehen, wenn es der Partei dient? Niemand in Sicht. Noch nicht.

Selbst CDU-Präsidiumsmitglied Jens Spahn, ein Kritiker der Kanzlerin, verteidigt Merkel. „Union und FDP wären in zwei Wochen fertig gewesen", sagt der sichtlich aufgewühlte Spahn und bescheinigt der Kanzlerin eine „tolle Verhandlungsführung". Die FDP sieht dies anders. Chaotisch sei es gewesen. Um kurz vor Mitternacht am Sonntag waren die Liberalen ausgestiegen. Seine Worte hat sich FDP-Chef Christian Lindner sicherheitshalber auf einem Zettel notiert. Seine Hände zittern leicht, als er um fünf vor zwölf die Botschaft verliest, die die Republik erschüttert: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren." Damit brachte Lindner das Experiment Jamaika mit einem Satz zum Scheitern.

Die Rechtspopulisten reiben sich die Hände über den mangelnden Konsens der Etablierten. „Wir werden Frau Merkel jagen“, hatte AfD-Politiker Alexander Gauland nach dem guten Abschneiden seiner Partei bei der Bundestagswahl angedroht. Jetzt sieht Gauland einen ersten Jagderfolg. „Ich sehe, dass wir wirken“, sagt er zum Abbruch der Jamaika-Sondierungen. Für ihn stehe fest, dass Merkel nicht die nächste Regierungschefin sein könne. Sie sei „gescheitert“, betont der Fraktionschef der AfD, deren Schlachtruf schon im Wahlkampf „Merkel muss weg“ hieß.

Tatsächlich saß die Angst vor dem Erstarken der extremen Rechten immer mit am Tisch, als Union, FDP und Grüne über Jamaika verhandelten. Beim Thema Migration und Flüchtlinge jagt die AfD der Union die Wähler ab. Nicht nur das politische Schicksal Merkels, sondern ganz akut auch das von CSU-Chef Horst Seehofer hängt von der Begrenzung der Flüchtlingszahlen ab. Auch deshalb zogen sich die Gespräche in die Länge, folgte eine Verlängerung der anderen, obwohl in den letzten vier Wochen alles gesagt, gedreht und gewendet worden war. Merkel wollte Zeit gewinnen, es geht schließlich um ihr politisches Überleben.

Denn es gibt Druck aus der Partei: Die Unzufriedenen und Enttäuschten, die Frustrierten schimpfen über das Ergebnis der Bundestagswahl. Sie schimpfen über Merkels Ziel – ein Bündnis mit den Grünen. Ausgerechnet mit denen, die der Wirtschaft fernstünden und den Flüchtlingen nah. Sie schimpfen auf Merkel, die schuld an allem sei. Auf dem CDU-Parteitag im Dezember werde der Koalitionsvertrag mit den Grünen und der FDP abgelehnt, war geunkt worden. Dann sei Merkel weg.

Bisher war es in der Union so: Erst wird gemeckert, dann streichen die Widerständler die Segel. Ob es auf dem Parteitag jetzt erneut so sein wird? Dickes Fragezeichen. Um die Aufarbeitung des Wahldebakels hat sich Merkel nämlich gedrückt. Und der Satz „Ich sehe nicht, was wir anders machen sollten" könnte ihr zum Verhängnis werden.