Regierungserklärung der Bundeskanzlerin : Angela Merkel: Flüchtlingskrise hat Gesellschaft gespalten

21. März 2018, 14:00 Uhr

Berlin | Die Flüchtlingskrise hat die Gesellschaft in Deutschland nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gespalten. Merkel sagte am Mittwoch im Bundestag in der ersten Regierungserklärung ihrer vierten Amtszeit, die Debatte habe das Land bis heute gespalten und polarisiert. Der Ton sei rauer geworden. Obwohl es Deutschland wirtschaftlich so gut gehe wie noch nie seit der Wiedervereinigung, bewege viele Menschen wie gut der Rechtsstaat funktioniere.

In der bis Freitag dauernden Plenarwoche sollen auch die Ministerinnen und Minister des neuen Kabinetts Merkel in eigenen Regierungserklärungen ihre zentralen Vorhaben vorstellen.

Die Gesellschaft sei so sehr polarisiert, dass ein so banaler Satz wie „Wir schaffen das“, den sie zuvor schon häufig gesagt habe, im Herbst 2015 zum Kristallisationspunkt der Debatte geworden sei, sagte Merkel. Diese Verunsicherung hätten auch die Koalitionsparteien bei der Bundestagswahl im September 2017 zu spüren bekommen. Die längste Regierungsbildung in der Bundesrepublik sei ein Zeichen dafür.

Daher hätten sich CDU, CSU und SPD in den Koalitionsverhandlungen immer wieder die Frage gestellt, was die richtige Antwort auf diese Situation sei. Klar sei, dass die Vorzeichen der Flüchtlingskrise völlig unterschätzt worden seien. Man habe nur halbherzig auf diese Anzeichen reagiert.

„Ich möchte alles dafür tun, dass am Ende dieser Legislaturperiode die Menschen sagen: Die in Berlin haben aus dem Wahlergebnis von September 2017 etwas gelernt. Die haben wirklich etwas verstanden und viel Konkretes und Gutes für uns erreicht. Ich möchte, dass am Ende dieser Legislaturperiode diese Bilanz gezogen wird: Unsere Gesellschaft ist menschlicher geworden, Spaltungen und Polarisierung konnten verringert, vielleicht sogar überwunden werden, und Zusammenhalt ist neu gewachsen.“ – Angela Merkel

Merkel: Islam ist ein Teil Deutschlands

„Es steht völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch ist“, sagte Merkel. „Doch so richtig das ist, so richtig ist es auch, dass mit den 4,5 Millionen bei uns lebenden Muslimen ihre Religion, der Islam, inzwischen ein Teil Deutschlands geworden ist.“ Viele hätten ein Problem damit, „diesen Gedanken anzunehmen – und das ist auch ihr gutes Recht“, sagte Merkel.

Die Bundesregierung habe aber die Aufgabe, alle Diskussionen so zu führen, dass am Ende durch konkrete Entscheidungen der Zusammenhalt aller dauerhaft in Deutschland lebenden Menschen größer und nicht kleiner werde. Die große Mehrzahl der Muslime in Deutschland lehne Radikalismus und islamistischen Terror ab. „Viele von ihnen leben ihren Glauben, den Islam, friedlich, verfassungs- und gesetzestreu“, sagte Merkel.

Damit reagierte die Bundeskanzlerin auf Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), der gesagt hatte, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, wohl aber die hier lebenden Muslime. Die Debatte wird seit Jahren immer wieder geführt.

Merkel: „Ich bin überzeugt, Deutschland kann es schaffen. Und heute füge ich hinzu: Und Deutschland, das sind wir alle.“

Merkel sieht EU als Glücksfall für Deutschland

„Unsere Zukunft liegt im Zusammenhalt Europas“, sagt Merkel. Nur gemeinsam könnten die europäischen Länder ihre Interessen verteidigen und ihren Wohlstand sichern. Im zukünftigen Verhältnis zu Großbritannien nach dem Brexit sei ein „sehr tiefgreifendes detailliertes Freihandelsabkommen“ anzustreben, sagte die Kanzlerin. Aber so eng wie bisher könnten die Beziehungen nicht bleiben, weil London weder dem Binnenmarkt noch der Zollunion angehören wolle.

Die 19 Mitglieder der Eurozone wollen nach Merkels Worten am Freitag in Brüssel über die Zukunft der Wirtschfts- und Währungsunion sprechen. Nach Überwindung der akuten Krise Europas gehe es jetzt um langfristige Absicherung und Stabilität. Dazu nannte Merkel die Stichworte Bankenunion und Kapitalmarktunion. Zusätzliche Finanzmittel könnten wirtschaftliche Konvergenz verbessern. Die zentrale Verantwortung bleibe aber bei den Mitgliedsstaaten. „Haftung und Kontrolle müssen immer Hand in Hand gehen“, bekräftigte Merkel.

Über die „Gesamtarchitektur“ der Eurozone werde der EU-Gipfel im Juni befinden, ebenso wie über ein einheitliches europäisches Asylsystem. Zentrale Herausforderung bleibe der Schutz der Außengrenzen. „Europa kann seinen Raum der Freizügigkeit auf Dauer nur erhalten, wenn es gleichzeitig in der Lage ist, seine Außengrenzen zu schützen und zu sichern“, sagte sie. Durch ein einheitliches Dateisystem müsse jederzeit ein Überblick darüber gewährleistet sein, wer sich im Schengenraum aufhalte.

Wirtschaft steht vor großen Herausforderungen

Die deutsche Wirtschaft steht in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung vor großen Veränderungen, warnte Merkel. Zwar gehe es der deutschen Wirtschaft derzeit gut, es sei aber nicht garantiert, dass Deutschland in fünf oder zehn Jahren wirtschaftlich so gut dastehe wie heute. Die Rahmenbedingungen der Wirtschaft hätten sich rasant verändert.

Die Wirtschaft sei weltweit eng miteinander verflochten, die Welt ändere sich „epochal“. Das betreffe auch die deutschen Leitindustrien Auto, Pharma oder Maschinenbau. „Fehler“ in einzelnen Branchen könnten sehr schnell zu „systemischen Problemen“ werden. Merkel erinnerte an das Beispiel Nokia, dem einstigen Weltmarktführer bei Handys, der den Trend zu Smartphones verpasst hatte und heute in der Branche keine Rolle mehr spielt.

Merkel verwies auch auf den Fachkräftemangel bei Unternehmen und auf das geplante Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz. Außerdem müssten Langzeitarbeitlose besser gefördert werden. Merkel kündigte – wie auch im Koalitionsvertrag festgehalten – einen Pakt für Berufsbildung an. Die Berufsschulen seien nun „auch einmal dran“.

Handelsstreit mit den USA

Merkel setzt im Handelsstreit auf eine Lösung in Verhandlungen – schließt aber notfalls „unmissverständliche Gegenmaßnahmen“ nicht aus. Die angekündigten US-Schutzzölle auf Stahl und Aluminium seien rechtswidrig und schädlich, sagte Merkel. „Aber wir müssen die Entwicklung natürlich abwarten.“ Die Handelsbeziehungen seien auch Thema beim EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel. Merkel warnte generell vor einem Kurs der wirtschaftlichen Abschottung.

US-Präsident Donald Trump hatte vor knapp zwei Wochen angekündigt, Zölle auf Importe von Stahl in Höhe von 25 Prozent und auf Aluminium in Höhe von zehn Prozent zu verhängen. Die Zölle sollen an diesem Freitag in Kraft treten. Die EU-Kommission hat bereits mit Schutzzöllen auf US-Produkte als mögliche Gegenmaßnahme gedroht.

Die EU will aber noch eine komplette Ausnahmeregelung für die 28 EU-Länder erreichen. Dazu führt EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström derzeit Gespräche in Washington. Bisher sind nur die US-Nachbarn Kanada und Mexiko von den angekündigten Schutzzöllen vorübergehend befreit. Zuvor war Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zu Gesprächen in der US-Hauptstadt. Er hatte danach betont, eine Einigung sei möglich und eine Frage des Willens auf beiden Seiten.

Merkel sagte, besonders in der Handelspolitik seien multilaterale Lösungen notwendig. „Die Bundesregierung ist überzeugt, dass Abschottung zum Schluss allen schadet.“ US-Präsident Trump steht der Welthandelsorganisation WTO allerdings äußerst skeptisch gegenüber.

Autobauer sollen beim Diesel in die Pflicht genommen werden

Die Autohersteller müssten für ihre Fehler gerade stehen und ausreichend in die Zukunft investieren, sagte Merkel. Als eine ihrer ersten Amtshandlungen werde die neue Bundesregierung eine Kommission zur Zukunft der Mobilität auf den Weg bringen. Dies war im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Es gehe darum, Anstrengungen für eine bessere Luft, intelligente Verkehrssysteme und individuelle Mobilität miteinander in Einklang zu bringen, sagte Merkel. Dabei dürften die Dieselfahrer nicht die „Dummen“ sein. Verbrennungsmotoren würden noch lange als „Brückentechnologie“ gebraucht, die Zukunft aber gehöre alternativen Antrieben.

Flächendeckende Fahrverbote lehne die Bundesregierung ab, bekräftigte Merkel. Es gehe um „maßgeschneiderte“ Lösungen für besonders belastete Städte. Durch verschiedene Maßnahmen werde es gelingen, dass in vielen Städten Schadstoff-Grenzwerte bald wieder eingehalten werden. Es gehe um „maßgeschneiderte“ Lösungen für besonders belastete Städte. Durch verschiedene Maßnahmen werde es gelingen, dass in vielen Städten Schadstoff-Grenzwerte bald wieder eingehalten werden.

Merkel verurteilt Syrien-Offensive der Türkei

Die Militäroffensive der Türkei gegen die kurdische YPG-Miliz in Syrien hat Merkel erstmals in aller Deutlichkeit verurteilt. „Bei allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist es inakzeptabel, was in Afrin passiert, wo tausende und abertausende von Zivilisten verfolgt sind, zu Tode kommen oder flüchten müssen“, sagte die CDU-Vorsitzende. „Auch das verurteilen wir auf das Schärfste.“

AfD als größte Oppositionsfraktion darf zuerst auf Merkels Rede reagieren

Die AfD kritisierte die Regierungsansprache Merkels. Die Rechtspopulisten durften als größte Oppositionsfraktion als erste auf die Kanzlerin reagieren. Alexander Gauland, Fraktionsvorsitzender der AfD im Bundestag, sagte, er habe sich von Merkel ein bisschen mehr Pathos oder Tiefgang gewünscht. „Aber Sie haben das erste Mal wieder von Deutschen gesprochen. Das ist der Erfolg der AfD“, sagte Gauland.

Er warf der Bundeskanzlerin vor, die Masseneinwanderung in Deutschland nicht zu begrenzen. Merkel habe sich mit ihrer Flüchtlingspolitik „ in Europa isoliert“ und Europa gespalten, sagte Gauland. „Es gibt keine Pflicht zur Vielfalt und Buntheit.“ Allein der Zufall und die Wetterkonditionen auf dem Mittelmeer würden über die Zahl der „Neuankömmlinge“ entscheiden, sagte der AfD-Fraktionschef.

Osteuropäische Staaten wie Polen und Ungarn bestimmten zurecht selbst, wer in ihren Staatsgrenzen leben solle. Diese Länder argumentierten zurecht, es sei nicht ihre Angelegenheit, wenn Merkel Flüchtlinge einlade, sagte Gauland. Mit dem Öffnen der Grenzen für Flüchtlinge sei ein Rechtsbruch zum Dauerzustand geworden, und es sei kein Ende abzusehen.

Weder im Wahlkampf noch im Koalitionsvertrag noch in der Regierungserklärung spielten zudem „Attentäter, Messermorde und Vergewaltigungen eine Rolle“. Auch die „Tatsache, dass die Kriminalitätsrate unter Migranten erheblich höher ist als unter Einheimischen“, werde nicht beachtet, sagte Gauland. Die Kosten der illegalen Zuwanderung würden ebenfalls ignoriert.

Gauland warf Merkel auch vor, Europa zu spalten. Es laufe alles auf eine Transferunion mit deutschen Sonderleistungen hinaus. Deutschen Interessen würde dies nicht dienen.

Nahles will Rolle des Parlaments stärken

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles hat sich für eine Stärkung des Bundestags auch gegenüber der großen Koalition ausgesprochen. Es solle regelmäßig „Orientierungsdebatten“ über Grundsatzfragen abseits des alltäglichen Geschäfts geben, sagte Nahles im Anschluss an die Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Wir wollen auch eine regelmäßige Befragung der Bundeskanzlerin im Plenum durch die Abgeordneten einführen.“ Dazu liegen verschiedene Anträge im Geschäftsordnungs-Ausschuss des Bundestags vor, darunter auch einer von der SPD.

Die SPD-Fraktion werde die Arbeit der großen Koalition von Union und SPD „eng begleiten“, kündigte Nahles an. Nach der Wahlschlappe haben viele Sozialdemokraten die Sorge, dass ihre Partei in der neuen Koalition ihr Profil verliert. Das Parlament solle der zentrale Ort der politischen Debatte sein, betonte Nahles, die im April auch SPD-Chefin werden will. Es bringe die Stimmen von Bürgern, Verbänden und Interessensvertretungen in die Debatte über Gesetzesvorhaben ein.

Christian Lindner bekräftigt: Keine europäische Transfer-Union

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner warnte die große Koalition vor einer europäischen Transfer-Union nach den Vorstellungen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Dessen EU-Reformvorschläge einige Europa nicht, sondern spalte es, sagte Lindner. Er kritisierte zugleich, dass Union und SPD ein Heimatministerium eingerichtet hätten, wo ein Digitalministerium nötig gewesen wäre.

Zugleich bekräftigte er die Forderung der Liberalen nach einem weltoffenen Einwanderungsrecht.

Lindner begrüßte, dass sich Union und SPD für eine Lockerung des Bildungsföderalismus stark machten. Die FDP werde eine nötige Grundgesetzänderung unterstützen. Zudem sei es begrüßenswert, dass in der großen Koalition ein neuer „Klimarealismus“ eingekehrt sei. Jetzt komme es aber darauf an, die Klimaziele mit neuen, innovativen und marktwirtschaftlichen Instrumenten anzugehen.