Volkskongress in Peking : Analyse: Putins Krieg in der Ukraine birgt für China ein Dilemma

Chinas Nationaler Volkskongress findet von Samstag an unter dem Eindruck des Ukraine-Krieges statt. Wie lange bleibt Peking an Moskaus Seite? Was Putins Waffengang für den Handel der Volksrepublik und die Taiwan-Frage bedeutet.

Wenn sich von diesem Samstag an der chinesische Nationale Volkskongress zu seiner alljährlichen Sitzung trifft, dürfte die Tausenden Gesandten ein Gesprächsthema besonders beschäftigen: der Krieg Russlands in der Ukraine. Was bedeutet er für die chinesisch-russische Partnerschaft? Welche Schlüsse kann die Führung um Staatschef Xi Jinping daraus für die...

