Rekord an Infektionszahlen : Amtsärzte zu Corona-Erfassung: „Keine Luft mehr nach oben“

Die Arbeitsbelastung in deutschen Gesundheitsämtern ist angesichts der Rekordzahlen an Corona-Neuinfektionen enorm hoch. Experten beklagen Corona-Lockerungen in Anbetracht der Lage.

Die Lage in den Gesundheitsämtern ist angesichts von Corona-Infektionszahlen auf Rekordniveau weiterhin sehr angespannt. Bei den Kapazitäten für die Erfassung gebe es „keine Luft mehr nach oben“, betonte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD), Johannes Nießen, gegenüber der Deutschen Pre...

