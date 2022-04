Gas-Pipeline : Amthor: Sinneswandel von Manuela Schwesig unglaubwürdig

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor hat das Eingeständnis von Fehlern durch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in ihrem Umgang mit der Gas-Pipeline Nord Stream 2 in der „Bild“-Zeitung in Zweifel gezogen. „Ihre spontane Metamorphose von einer russischen Werbe-Ikone zur vorgeblichen Mutter Teresa ist völlig unglaubwürdig“, sagte der CDU-Politiker dem Blatt (Donnerstag). Schwesig forderte er demnach auf, sie solle „endlich reinen Tisch machen und erklären, warum sich die SPD Mecklenburg-Vorpommern so unterwürfig vor russischen Konzernen in den Staub geworfen hat“.

Amthor selbst hatte sich in der Vergang...

