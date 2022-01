Osteuropa : Altkanzler Schröder wirft Ukraine „Säbelrasseln” vor

Altkanzler und Putin-Freund Schröder meldet sich zur Ukraine-Krise zu Wort. Er äußert Verständnis für Moskau und greift stattdessen Kiew und Baerbock an.

Altkanzler Gerhard Schröder hat die deutsche Absage an Waffenlieferungen in die Ukraine verteidigt und die ukrainische Kritik daran mit deutlichen Worten zurückgewiesen. „Ich hoffe sehr, dass man endlich auch das Säbelrasseln in der Ukraine wirklich einstellt”, sagte er in dem Podcast „Die Agenda”. „Denn was ich dort vernehmen muss, auch an Schuldzuwe...

