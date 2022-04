Politik : Alte Fehler

Sie hat ihren Job erst vor einigen Monaten gestartet. Doch jetzt ist schon wieder Schluss damit. Die Familienministerin für Deutschland legte am Montag ihr Amt nieder. Ihr Name ist Anne Spiegel. Der Grund für ihren Rücktritt: An Anne Spiegel gab es große Kritik. Das lag an einer Sache, die sie gemacht hat, als sie noch Umweltministerin im Bundesland Rheinland-Pfalz war.

Im Juli 2021 passierte die große Flutkatastrophe. Dabei wurde auch an vielen Orten in Deutschland eine Menge zerstört, viele Menschen starben, auch in Rheinland-Pfalz. Als Umweltministerin hatte Anne Spiegel die Verantwortung für das Thema Hochwasserschutz. Zehn Tage nach dem Hochwasser fuhr sie aber mit ihrer Familie für vier Wochen in den Urlaub. Da...

