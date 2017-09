Erdbeben : Als die Erde in Mexiko schon einmal am 19. September bebte

Das Erdbeben am Dienstag hat Mexiko ausgerechnet am Jahrestag einer der verheerendsten Erschütterungen ereilt. Vor genau 32 Jahren kamen bei zwei 36 Stunden auseinander liegenden Beben Tausende Menschen in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt ums Leben.