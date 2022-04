Abkehr von politischer Elite im Nachbarland : „Allez, les jeunes“: Ist die Jugend in Frankreich apolitisch geworden?

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte fünf Jahre Zeit, auch die Jugend in seinem Land mitzunehmen. Deren Vertrauen in die politische Elite der Republik ging aber immer weiter zurück. Weshalb wenden sich so viele Jugendliche in Frankreich von der Politik ab?

Am Sonntag wird in Frankreich an der Wahlurne entschieden, wer am 24. April in die Stichwahl um das Präsidentenamt geht. In Umfragen liegt Präsident Macron zwar vorn, aber seine schärfste Gegnerin Marine Le Pen vom nationalistischen Rassemblement Nationale holt immer weiter auf. Beobachter sind besorgt, dass eine niedrige Wahlbeteiligung der jungen Fra...

