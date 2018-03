Präsidentenwahl in Ägypten : Al-Sisi ist laut ersten Ergebnissen Wahlsieger

Der Sieg kommt nicht überraschend. Die Regierung hatte fast alle Gegenkandidaten zuvor aus der Wahl gedrängt.

von dpa

29. März 2018, 12:23 Uhr

Kairo | Ägyptens autoritäres Staatsoberhaupt Abdel Fattah al-Sisi hat die gelenkte Präsidentenwahl in dem nordafrikanischen Land nach ersten Ergebnissen deutlich gewonnen. Bei Auszählungen aus den einzelnen Provinzen liege der Stimmenanteil Al-Sisis bei etwa 90 Prozent, berichteten staatliche Medien am Donnerstag.

Der Sieg war in dieser Deutlichkeit erwartet worden, weil sich alle ernsthaften Konkurrenten vor der Wahl unter teils dubiosen Umständen aus dem Rennen zurückgezogen hatten. Neben Al-Sisi trat nur der weitgehend unbekannte Politiker Mussa Mustafa an, in dem Beobachter einen Alibi-Kandidaten sahen, damit der Präsident nicht alleine zur Wahl stand.

Das offizielle Ergebnis der dreitägigen Wahl, die am Mittwochabend endete, soll am 2. April bekanntgegeben werden.