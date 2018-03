Fritz Pleitgen im Interview : Aktuelle weltpolitische Situation: „So gefährlich wie jetzt war es noch nie“

Der frühere Korrespondent berichtete im Kalten Krieg aus Moskau und Washington – und warnt vor der derzeitigen Situation.

von Christoph Driessen, dpa

15. März 2018, 07:49 Uhr

Köln | Fritz Pleitgen ist vielen Fernsehzuschauern noch aus seiner Zeit als Korrespondent und von seinen Reisereportagen aus Russland in Erinnerung. In einem Interview erläutert er, warum er einen neuen Weltenbrand noch nie so gefürchtet hat wie derzeit.

Fritz Pleitgen, der am 21. März 80 Jahre alt wird, wurde 1938 in Duisburg geboren. Noch bevor er volljährig war, wurde er Zeitungsreporter, ging dann zum WDR und war lange Korrespondent in Moskau, Ost-Berlin, Washington und New York. Von 1995 bis 2007 war er Intendant des Westdeutschen Rundfunks.

Fritz Pleitgen im Portrait Fritz Pleitgen braucht keine Klingel, denn bevor man gedrückt hat, schlägt der Hund an. Es muss ein ziemlich großes Tier sein. Man hört lautes Gebell, dann eine Frauenstimme, dann nichts mehr. Einige Zeit später öffnet sich die Tür, und Pleitgen steht da mit Handy am Ohr. Wie sich herausstellt, ist ihm beim Schreiben einer Rede der Computer abgestürzt. Jetzt braucht er Hilfe. Er scheint aber nicht unerfreut über die Unterbrechung. In seinem Arbeitszimmer liegen überall ausgedruckte Seiten. Noch eben kurz ein weißes Hemd und ein Sakko fürs Foto, dann ist er fertig und beginnt zu erzählen. Seine Stimme hört sich noch immer genauso an wie damals, tief in den 70er Jahren, als er sich mit Pelzkappe auf dem Kopf aus Moskau meldete. Während er spricht, sitzt er vor einem Bücherregal, dessen Inhalt von seinem Reporterleben zeugt. Die Bücher beschäftigen sich vorzugsweise mit Russland und den USA. Dazwischen das Handbuch „Gartenteiche“. Auf Repräsentation ist diese Bücherwand nicht ausgerichtet, so wie das unauffällige Eigenheim in Bergisch Gladbach bei Köln überhaupt recht bescheiden wirkt. Zumindest in Anbetracht der Tatsache, dass Pleitgen nach seiner Korrespondententätigkeit noch Hörfunkdirektor und zwei Mal Intendant seines Haussenders WDR war. Pleitgen wird am Mittwoch (21. März) 80. Er sieht jünger aus und bewegt noch überhaupt nicht wie ein alter Mann. Aber hundertprozentig fit ist er nicht mehr. Den Plan, seine Memoiren zu schreiben, musste er wegen einer Herzmuskelentzündung aufgeben. Über seinen Geburtstag hat er zum allerersten Mal in seinem Leben einen Erholungsurlaub geplant. Er fliegt in den Oman. Achtung, Einbrecher: Das Haus steht in dieser Zeit nicht leer. „Zwei Studenten und unser wachsamer 50-Kilo-Hund passen auf.“ Im Urlaub muss er noch ein paar Bücher lesen, die er zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Auch da geht es wieder entweder um Russland oder um Heinrich Böll. Mit Böll verband ihn die Freundschaft zu dem russischen Dissidenten Lew Kopelew (1912-1997). Heute ist sein Sohn Frederik Pleitgen ebenfalls Moskau-Korrespondent - für CNN. „Drolligerweise wohnt er im selben Haus wie wir damals.“ „Wir haben ein gutes kollegiales Verhältnis“, sagt er über sich und seinen Sohn. „Jeder respektiert die Position des Anderen. Er ist CNN und ich öffentlich-rechtlich. Er ist ein viel besserer Livereporter als ich es je war, dafür verstehe ich mehr vom Filmemachen.“ Stichwort Moskau: „Ich beneide ihn darum. Ich würde gerne ein Feature über diese Stadt machen.“ Fritz Pleitgen schaut aus dem Fenster über seinen Garten. Er erzählt von seiner Jugend im Ruhrgebiet, als die Bomben fielen. Von seinen ersten Gehversuchen als Journalist im Konfirmationsanzug, dem Wechsel zum WDR... Am Anfang scheint ihm noch die Nachmittagssonne in die Augen, am Ende sitzt er im Schatten. „Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Laufe der Jahrzehnte enorm zu ihrem Vorteil entwickelt“, meint er rückblickend. „Wir waren früher nicht das weltoffene und aufgeschlossene Volk von heute, sondern eher spießig.“ Zu dieser Öffnung, so glaubt er, hat auch das Fernsehen seinen Teil beigetragen. Nun muss er aber doch noch mal ran an die Rede, die ihm mittags abgestürzt ist. „Wissen Sie, wie Sie jetzt zurückkommen?“, fragt er noch. „Einfach immer auf den Dom zufahren!“ Er grinst und schließt die Tür. Und der 50-Kilo-Hund? Hat sich dünne gemacht.

Sie waren in den 70er Jahren Korrespondent in Moskau. Die Beziehungen sind zurzeit wieder ähnlich kühl wie damals.

Das Verhältnis ist schlechter und gefährlicher als damals. Nur wer beschränkt ist, sieht die Schuld allein bei den Russen. Dass Polen und Balten den Schutz von Nato und EU suchten, ist auf Grund der geschichtlichen Erfahrungen verständlich. Aber auch Russland hat geschichtliche Erfahrungen gemacht. Im Wortsinn verheerende mit dem Westen! Brandt, Schmidt oder Kohl wären mit dem Verhältnis zu Russland nicht so sorglos vorgegangen wie ihre Nachfahren.

Was hätten die anders gemacht?

Alle drei konnten sich in die Lage der Gegenseite versetzen. Wir wären nicht erfreut, wenn russische Truppen in Jütland oder Mexiko auftauchten wie unsere im Baltikum oder die amerikanischen in Polen. Die Idee der Charta von Paris aus dem Jahr 1990 – gleiche Sicherheit für alle – könnte die Basis für eine ehrliche Partnerschaft sein. Der Westen ist in der komfortablen Situation, aus der Position der Stärke zu handeln. Wir sind Russland gesellschaftlich, militärisch, politisch, wirtschaftlich und sozial weit überlegen.

Was soll der Westen denn konkret tun?

Auf Moskau zugehen. Ziel muss sein, das baldige Ende des Krieges in der Ostukraine herbeizuführen und ein gleichberechtigtes Verhältnis mit Russland herzustellen.

Wie soll das gehen?

Im Koalitionsvertrag von Union und SPD sind zu Russland und der Ukraine konkrete Anregungen zu lesen. Deutschland und Frankreich sollen sich wieder aktiver für die Umsetzung des Minsker Abkommens einbringen, der Abbau der Sanktionen wird in Aussicht gestellt und ein gemeinsamer Wirtschaftsraum von Lissabon bis Wladiwostok. Das ist ein Einstieg, mit dem eine Wende zum Besseren zu schaffen ist.

Was ist mit dem gemeinsamen Wirtschaftsraum gemeint?

Ich denke, eine Freihandelszone.

Wäre so etwas mit Putin möglich?

Klar, er hat sich das schon vor Jahren gewünscht. Putin ist kein leichter Partner, aber berechenbar.

Im Gegensatz zu...?

Da fallen mir viele ein. Zu allererst Trump. Als ich Korrespondent in den USA war, hätte ich nie gedacht, dass ein einzelner Mensch mit bescheidenen geistigen Gaben ein starkes demokratisches System aus den Angeln heben kann. Der Kongress müsste nach dem Checks-and-Balances-Prinzip dem Präsidenten Paroli bieten, aber da kommt nichts. Allein die Presse wird ihrem Verfassungsauftrag gerecht. Sie weicht trotz aller Drohungen nicht vor dem entfesselten Mann im Weißen Haus zurück.

Wie pessimistisch sind Sie für die unmittelbare Zukunft?

Sehr pessimistisch! Ich kann die ganze Strecke seit dem Zweiten Weltkrieg übersehen. So unübersichtlich und gefährlich wie jetzt war es noch nie.

Warum?

An vielen Ecken und Enden der Welt können sich jederzeit regionale Kriege entzünden, die sich schnell zu Weltbränden auswachsen können. Die Atom-Mächte operieren militärisch auf engstem Raum, oft mit gegensätzlichen Interessen. Wir haben die Konflikte Iran/Saudi-Arabien, Iran/Israel, dazu Krieg im Jemen und allein sieben Konflikte in Syrien. Wir haben das Problem Nordkorea. Und nirgends einen Politiker vom Kaliber Churchill, De Gaulle oder auch Brandt und Kohl. Und selten eine Einigung in der UNO.

Was bleibt uns da noch? Das Prinzip Hoffnung?

Ich werde mich hüten, Ihnen die auch noch zu nehmen. Wir sitzen bequem auf dem Balkon, leben in tiefem Frieden und schauen uns interessiert, aber wenig engagiert das wüste Durcheinander in der Welt an und mosern über offene Grenzen und den Euro.