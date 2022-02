Kampagne gegen Kinderlähmung : Afghanistan: Acht Polio-Impfhelfer getötet

Afghanistan in eines der wenigen Länder weltweit, in dem es noch Fäll von Kinderlähmung gibt. Bei der derzeit laufenden Polio-Impfkampagne wurden nun acht Impfhelfer getötet, meldet die UN.

In Afghanistan sind mindestens acht Impfhelfer einer aktuell landesweit laufenden Kampagne gegen Kinderlähmung getötet worden. Das teilte der stellvertretende UN-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Ramiz Alakbarov, am Donnerstag auf Twitter mit. Sie seien bei vier separaten Vorfällen in der Stadt Kundus, im Bezirk Imam Sahib der Provinz Kundus sowie in ...

