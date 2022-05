Landtag : AfD-Fraktion wählt Parteichef Vincentz zu neuem Vorsitzenden

Zwei Tage nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat die AfD-Fraktion Landesparteichef Martin Vincentz zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Das verlautete am Dienstag aus Fraktionskreisen. Bisher hatte Markus Wagner die Fraktion geführt. Wagner war auch Spitzenkandidat der rechtspopulistischen Partei bei der Landtagswahl. Über die Gründe des Wechsels an der AfD-Fraktionsspitze wurde zunächst nichts bekannt. Zuerst hatte das WDR-Magazin „Westpol“ berichtet.

Die AfD hatte sich bei der Wahl mit 5,4...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.