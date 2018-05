Tausende Gegendemonstranten : AfD-Demonstration in Berlin gestartet

In Berlin hat eine Demonstration der AfD begonnen. Wird der angekündigte Gegenprotest friedlich bleiben? Diese Frage stellt sich nicht nur die Polizei. Immerhin lehnen die meisten Demonstranten, die gegen die AfD auf die Straße gehen wollen, Gewalt ab.

von dpa

27. Mai 2018, 14:19 Uhr

Bei einer Demonstration im Berliner Regierungsviertel haben führende Politiker der AfD vor einer «Islamisierung» Deutschlands gewarnt.

Bundesvorstandsmitglied Beatrix von Storch sagte bei der Auftaktkundgebung vor mehr als 2000 Anhängern: «Die Herrschaft dieses Islam in Deutschland ist nichts anderes als die Herrschaft des Bösen». Über den Fußball-Nationalspieler Mesut Özil sagte sie: er sei «trotz seines deutschen Passes kein Deutscher», weil er die Nationalhymne nicht singen wolle und sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen habe.

Die Auftaktkundgebung lief ohne Störungen durch linke Gruppen, die an anderen Orten in der Innenstadt gegen die AfD demonstrierten. Ähnlich wie bei Kundgebungen des islamfeindlichen Pegida in Dresden wurde immer wieder «Merkel muss weg» gerufen.

Noch vor Beginn der Reden forderte die Polizei auf Geheiß der Veranstalter eine ältere Berlinerin zum Verlassen des Platzes auf. Sie stand alleine unter den AfD-Anhängern und hielt ein Schild mit der Aufschrift «A bartig, f ies, Dämlich» hoch. Die AfD-Demonstration stand unter dem Motto «Zukunft für Deutschland». Sie sollte am späten Nachmittag mit Reden der Parteivorsitzenden Jörg Meuthen und Alexander Gauland vor dem Brandenburger Tor enden.

Mehrere Tausend Gegendemonstranten versammelten sich unterdessen vor dem Reichstagsgebäude. Auch an der Spree - gegenüber vom Hauptbahnhof - versammelten sich AfD-Gegner, die mit Rufen und Pfiffen ihren Unmut über die Demonstration äußerten. Auf Booten und Flößen wurden Spruchbänder gegen die AfD aufgezogen. Eine von Künstlern organisierte «Glänzende Demonstration» war von Berlin-Mitte zum Brandenburger Tor geplant. Linksradikale Gruppen hatten Blockaden angekündigt.

Gleichzeitig setzte sich ein vor der Berliner Clubszene organisierter Zug unter dem Motto «Hauptsache es knallt. AfD wegbassen» mit rund 30 Musikwagen in Richtung Straße des 17. Juni in Bewegung. Die Clubbetreiber hatten angekündigt, am Morgen die dann noch feiernden Menschen aus der Nacht zum Demonstrieren aufzufordern. Bei Facebook kündigten knapp 8000 Unterstützer ihre Teilnahme an.