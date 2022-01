EU-Parlament : AfD-Chef Meuthen: Ausschuss stimmt für Aufhebung der Immunität

Ein Ausschuss im EU-Parlament hat für die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des AfD-Chefs Meuthen gestimmt.

Strafrechtliche Ermittlungen gegen den AfD-Europaabgeordneten Jörg Meuthen rücken näher. Der zuständige Ausschuss im EU-Parlament stimmte am Donnerstag mit großer Mehrheit für die Aufhebung der parlamentarischen Immunität des AfD-Co-Chefs, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Parlamentskreisen erfuhr. Zuvor hatte das Nachrichten-Portal t-o...

