Kirche : Adomeit ruft angesichts menschlichen Leids zum Handeln auf

Der Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Oldenburg, Thomas Adomeit, hat in seiner Osterpredigt dazu aufgerufen, sich angesichts des Leids Anderer aktiv einzubringen. „'Auferstehen' hat etwas mit 'Aufstehen' zu tun. Sich erheben, bewegen, aufmachen, aufrichten!“ Leben in Hoffnung, bedeute auch „mit den eigenen Händen zum Gelingen beizutragen“. Die diesjährige Osterzeit sei voll von Fragen und Sorgen, sagte Adomeit laut Redemanuskript am Ostersonntag in der Oldenburger St. Lamberti-Kirche. Diese lägen wie große Steine im Weg - wie der große Grabstein damals und kämen unüberwindbar daher.

Krieg und Terror seien bittere Tatsachen, ebenso der Klimawandel, stellte der Bischof fest. „Und auch wenn gerade niemand darüber spricht - es ertrinken weiterhin Menschen bei ihrer Flucht über das Mittelmeer.“ So seien in diesem Jahr bereits mindestens 417 Menschen vor der libyschen Küste gestorben. Bei der Friedenspolitik sei zu merken, „dass wir man...

