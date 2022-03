Flutkatastrophe : Abschlussbericht zur Hochwasserkatastrophe: Kritische Bilanz

Achteinhalb Monate nach der Hochwasserkatastrophe müssen die Menschen in den am stärksten betroffenen Regionen immer noch mit Einschränkungen leben. Das geht aus einem am Mittwoch im Kabinett vorgestellten Abschlussbericht der Bundesregierung zu den Starkregenereignissen in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern Mitte Juli 2021 hervor. Als Folge des Hochwassers waren 183 Menschen gestorben.

Dem Bericht zufolge sind die Arbeiten an den zerstörten Leitungsnetzen noch nicht abgeschlossen. In Ausnahmefällen seien daher noch „lokal begrenzte Unterbrechungen oder Einschränkungen der Trinkwasserversorgung möglich“. Im 4G-Mobilfunknetz könne es an einigen Standorten Einschränkungen geben. Teilweise bestehe kein Zugang zur Festnetztelefonie. Das h...

