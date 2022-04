Bildung : Abiturprüfungen starten am 21. April in Niedersachsen

Für rund 31.000 Schülerinnen und Schüler beginnen am 21. April die Abiturprüfungen in Niedersachsen. Als erstes steht die schriftliche Prüfung in Geschichte an, wie das Kultusministerium am Montag in Hannover mitteilte. Am 12. Mai enden die schriftlichen Prüfungen dann mit Sport und Informatik. Nachschreibetermine sind laut Ministerium vom 16. Mai bis zum 10. Juni vorgesehen.

Sollten Schüler zu den Prüfungsterminen erkrankt oder von Corona-Quarantänemaßnahmen betroffen sein, so könnten zunächst Nachschreibetermine genutzt werden. Sollte dies auch nicht möglich sein, so fände für diese Schüler eine dezentrale Prüfung statt. Die mündlichen Abiturprüfungen sind demnach vom 16. Mai bis zum 3. Juni angesetzt. Bis übernächste Woc...

