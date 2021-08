Streit : Zoff um Rundfunkgesetz zerlegt Polens Regierungsbündnis

Ein neues Rundfunkgesetz in Polen soll einen kritischen TV-Sender treffen. Doch im Streit um die Novelle platzt das nationalkonservative Regierungsbündnis. Die PiS will das Gesetz trotzdem durchs Parlament boxen.

Sejm Warszawa | In Polens nationalkonservativer PiS-Regierung kriselte es schon länger. Doch dann kam es Knall auf Fall. Am Dienstagabend berichtete der Nachrichtensender TVN24 gerade live über die landesweiten Proteste gegen ein umstrittenes neues Rundfunkgesetz, als das Bild plötzlich in einer wackeligen Schalte zur Pressekonferenz des Regierungssprechers wechse...

