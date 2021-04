Der Jahrhundertbetrug : Wirecard-Skandal – „Das erinnert an Bananen-Republik“

Eine Reihe staatlicher und privater Stellen haben dafür gesorgt, dass der große Schwindel nicht früher aufgeflogen ist.

Berlin | Der Skandal um den Pleite-Konzern Wirecard stellt alles in den Schatten, was Deutschland bisher an Wirtschaftskriminalität erlebt hat. Er offenbart ein krasses Versagen staatlicher und privater Akteure. Was er herausfinden würde, war nicht absehbar. Allerdings war von Anfang an klar: Der Bundestagsausschuss, der den Wirecard-Skandal untersucht, würde ...

