London : Wikileaks-Gründer Assange erneut vor Gericht

Seit mehr als zwei Jahren sitzt Julian Assange bereits in London hinter Gittern. Noch immer ist nicht endgültig entschieden, ob er in die USA ausgeliefert wird. Nun steht eine wegweisende Anhörung an.

London | Der Rechtsstreit des inhaftierten Wikileaks-Gründers Julian Assange mit den USA geht heute in eine neue Runde. Vor einem Gericht in London beginnt eine neue Anhörung, in der es um den Einspruch der Vereinigten Staaten gegen ein früheres Urteil geht. Unterstützer fordern die sofortige Freilassung des 50 Jahre alten Australiers, der seit mehr als zwe...

