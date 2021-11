Covid-19 : Wieler: „Es ist fünf nach zwölf“

Die Inzidenzwerte steigen täglich auf ein neues Allzeithoch. RKI-Präsident Wieler dringt auf mehr Kontaktbeschränkungen. Auch Gesundheitsminister Spahn fordert rasches Gegensteuern.

Berlin | Wegen der drastischen Ausbreitung des Coronavirus hat der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, die Menschen in Deutschland eindringlich zur Beschränkung ihrer Kontakte aufgerufen. „Es ist fünf nach zwölf“, sagte Wieler am Freitag in Berlin. In etlichen Landkreisen gebe es so viele Neuinfektionen, dass die Kliniken und besonders...

