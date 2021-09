Keine Mehrheit im Parlament : Wieder Neuwahl in Bulgarien: Regierungsbildung scheitert

In Bulgarien ist die nächste Partei an der Regierungsbildung gescheitert. Die Parlamentswahl ist noch keine drei Monate her - doch die Wähler müssen wohl schon bald wieder an die Urne.

Sofia | Die Regierungskrise in Bulgarien findet trotz der vorgezogenen Parlamentswahl vom 11. Juli kein Ende: Die Sozialisten (BSP) verzichteten am Donnerstag als drittstärkste Partei mangels Mehrheit auf die Bildung einer Regierung - sie verfügen über lediglich 36 der 240 Parlamentssitze. Die drei Protestparteien mit ihren insgesamt 112 Sitzen hätten abge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.