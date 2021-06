Corona-Grafik : Wie sich die Delta-Variante in Deutschland ausbreitet

Der Anteil der Delta-Variante springt in Deutschland laut Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb von einer Woche von 8 auf 15 Prozent. Experten hatten mit diesem Wachstum der besorgniserregenden Mutation gerechnet.

Berlin | In den Daten des RKI ist damit nun in der dritten Woche in Folge eine ungefähre Verdopplung des Delta-Anteils abzulesen. Die Alpha-Variante wird weiter zurückgedrängt. Der aktuelle RKI-Bericht (23. Juni) zeigt folgende Verteilung der Virusvarianten in Deutschland: Alpha (B.1.1.7): 74,1 Prozent Beta (B.1.351): 0,7 Prozent Gamma (P.1): 0,7...

