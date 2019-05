Kommentar : Wenn die CDU schlau ist, kommt Maaßen wieder

Hans-Georg Maaßen soll nicht im Bundestagsgebäude reden. Aber wer in der SPD einen Kevin Kühnert hat, muss einen wie ihn in der CDU allemal ertragen. Ist die Parteispitze schlau, bindet sie ihn sogar ein. Ein Kommentar.

von Burkhard Ewert

10. Mai 2019, 12:36 Uhr

Osnabrück | Die treibende Kraft hinter der Ablösung von Hans-Georg Maaßen als Präsident des Verfassungsschutzes war nicht sein Vorgesetzter Horst Seehofer als Innenminister. Es war auch nicht Angela Merkel, die Kanzlerin. Nicht einmal die Vorsitzende des Koalitionspartners SPD, Andrea Nahles, gab den Takt vor. Nein, es war der Juso-Chef Kevin Kühnert, der im Verbund mit ultralinken Genossen die Empörungsmaschine über den Spitzenbeamten und seine Aussagen über Demonstrationen in Chemnitz Tag für Tag erneut anwarf. Aussagen, die fraglos unglücklich und unbedacht, unter dem Strich aber gar nicht so falsch waren - ebenso wie übrigens Maaßens spätere und nicht minder kritisierten Worte über „linksradikale“ Kräfte in der SPD. Diese gibt es - die Kollektivierung von BMW lässt grüßen.

Weil sich die Regierung treiben ließ, hat sie in Maaßen nun einen konservativen Märtyrer. Wie schon Friedrich Merz und die frühere CDU-Politikerin Erika Steinbach steht er für eine gar nicht mal so kleine Gruppe, die in der CDU noch zu Beginn der Merkel-Ära mittig zu verorten war und nur deshalb nach rechts gerückt scheint, weil die langjährige Vorsitzende die Partei mit Blick auf eine vergleichbare Bewegung in der Gesellschaft nach links verschob.

Die SPD konnte Merkel so an die Wand drängen, die AfD aber im Gegenzug groß werden lassen. Trotzdem wird die Parteispitze die gegenwärtige politische und mediale Zweitkarriere ihres früheren Leistungsträgers Maaßen mit Argwohn sehen. In den Wahlkämpfen in Sachsen und Brandenburg ist er eine feste Größe und, so sagen einem Gefühl und Erinnerung, lieber gesehen als die Kanzlerin. Selbst als Aspirant für ein Innenministeramt wird Maaßen dort gehandelt, und warum denn auch nicht? Wenn sich die SPD einen Sozialisten leistet und ihn vor den Wahlen im Osten an politische Mittel der DDR erinnern lässt, wieso soll die Union der AfD im bürgerlichen Lager weiterhin ein Einfallstor bieten? Dies zu skandalisieren ist durchschaubar und nicht angebracht. Ist die CDU-Spitze klug, bindet sie das konservative Lager wieder ein. Maaßen inklusive. Wer einen Kühnert in den Regierungsparteien hat, muss einen wie Maaßen allemal ertragen.

Folgen Sie unserem Autoren gerne bei Twitter.