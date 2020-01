Interview mit SPD-Klimapolitiker Miersch : "Wer Windräder akzeptiert, muss belohnt werden"

SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch wäre 2017 fast Bundesumweltminister geworden. Das Proporz-Gebot hat es verhindert. Der 51-jährige Niedersachse gehört trotzdem zu den einflussreichsten Klima-Politikern in Berlin. Im Interview erklärt er, wie die Energiewende doch noch gelingen kann.

02. Januar 2020, 01:00 Uhr

Berlin | Herr Miersch, das Klimaschutzgesetz ist unter Dach und Fach. Wird das Thema nun wieder von der Groko-Agenda verschwinden?



In keiner Weise! Niemand darf den Eindruck erwecken, mit einem Gesetz sei die Lösung da. Der Klimaschutz wird die Politik in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen. Und die Große Koalition muss im ersten Quartal des neuen Jahres liefern!

Was soll geliefert werden?

Das Kohleausstiegsgesetz muss bis März stehen, und darin müssen die Empfehlungen der Kohlekommission 1:1 umgesetzt werden. Hier hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier wertvolle Zeit vergeudet. Und bei den Erneuerbaren Energien gilt es, im ersten Quartal neuen Schwung in die Wende zu bringen, sonst können wir uns den Kohle- und Atomausstieg schenken. Ich verlange von Herrn Altmaier, dass er in den ersten Monaten 2020 einen verlässlichen Pfad aufzeigt, um bei den Erneuerbaren Energien ganz schnell voranzukommen! Das wird einer der nächsten großen Prüfsteine für die Große Koalition werden.

Schon lange herrscht bei der Windkraft Flaute. Wenn im Abstand von 1000 Metern um jedes Haus kein neues Windrad gebaut werden darf, dürfte sich daran kaum etwas ändern, oder?

Ein Abstand von 1000 Metern ist vereinbart. Aber: Wir haben nicht festgelegt, von wo gemessen wird. Die Frage ist: Was ist ein Wohngebiet mit signifikanter Wohnbebauung? Der Vorschlag von Herrn Altmaier, schon Kleinst-Siedlungen ab fünf Häusern dazu zu zählen, ist für die SPD nicht akzeptabel! Hier brauchen wir eine andere Größenordnung, das ist ganz klar.

Das hört sich nach neuem Streit an…

Wir haben im Koalitionsvertrag das Ausbauziel von 65 Prozent bis 2030 vereinbart. Das gilt. Und dafür bleiben uns zehn Jahre. Jetzt müssen wir das runterbrechen: Wie kommen wir beim Solarstrom, bei der Windkraft auf See und an Land voran?

Der Widerstand in der Gesellschaft ist groß. Was sagen Sie denjenigen, die sich gegen Windmühlen vor ihrer Haustür wehren?

Die SPD will erreichen, dass diejenigen, die Windräder in ihrer Nachbarschaft akzeptieren und damit den Ausbau der Erneuerbaren Energie ermöglichen, belohnt werden. Hier geht es einerseits um Geld für die Kommunen. Wir müssen aber andererseits auch direkte finanzielle Anreize für die Bürger schaffen, die in solchen Gebieten leben.

Eine Windmühlen-Prämie für die Landbevölkerung?

Es ist von überragender nationaler Bedeutung, dass wir die Windkraft an Land stärker nutzen und die Menschen auf dem Land hinnehmen, dass der Strom bei ihnen auch für die Menschen in den Städten produziert wird. Sonst scheitert die Energiewende. Ich bin davon überzeugt, dass wir die notwendige Akzeptanz erreichen, wenn die Betroffenen merken, dass sie etwas davon haben. In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden wir mehrere Konzepte prüfen. Das reicht von der Beteiligung der Kommunen am Umsatz von Windparks bis zu einem „Windbürgergeld“, also direkten Geldflüssen für alle betroffenen Anwohner. Möglich sind mehrere Instrumente. Wir sollten uns im ersten Quartal des Jahres einigen.

Und wenn die Menschen die Prämien ausschlagen, weil sie lieber ihre Ruhe haben?

Es wird auch in Zukunft möglich bleiben, gegen Windräder vor der eigenen Haustür zu klagen. Aber wie viel Rücksicht können wir in Zukunft noch auf das individuelle Interesse nehmen? Klar ist: Langatmige Planungsprozesse wie jetzt werden wir uns nicht mehr erlauben können, wenn wir die enorme Transformation bewältigen wollen. Deswegen werden wir über eine Reform des Planungsrechtes reden, also über höhere Hürden, gegen die Windkraft vorzugehen. Um das 65-Prozent-Ziel zu erreichen, müssen wir zusätzlich an die Ausschreibungsbedingungen ran und hier Behinderungen ausräumen. Und notwendig ist eine neue Solarstromoffensive, also Photovoltaikanlagen auf so gut wie jedes öffentliche Dach und die Förderung von grünem Mieterstrom. Dann schaffen wir das.

Entscheidend für die CO2-Minderung wird auch der Kohleausstieg. Da ist noch kein weißer Rauch in Sicht. Das Gesetz wurde verschoben. Wer blockiert?

Das Ergebnis der Kohlekommission ist eine einmalige Chance, gesellschaftlichen Frieden bei diesem so schwierigen Thema zu erreichen. Die Regionen, die Wirtschaft, die Wissenschaft, Umweltverbände, die Gewerkschaften: alle waren am Tisch um haben sich auf einen gemeinsamen Weg geeinigt. Die Vereinbarungen mit den Konzernen sind die Grundlage. Wir brauchen darüber hinaus eine gesetzliche Absicherung etwa für den Fall, dass es bei Ausschreibungen nicht ausreichend Bewerbungen gibt. Der Staat muss sich das Recht sichern, im Zweifel Kohlekraftwerke abschalten zu lassen, wenn die Ziele anders nicht erreicht werden. Herr Altmaier muss Vorsorge schaffen, damit die Kraftwerksbetreiber nicht mit Entschädigungsforderungen ankommen wie beim Atomausstieg. Und ich erwarte seinen Gesetzentwurf in den kommenden Wochen. Sonst droht der Konsens wieder zu platzen.

Heftig in Frage gestellt wird gerade der Konsens über den Atom-Ausstieg. Aus der Union, aber auch aus der Wirtschaft und von einzelnen Klimaschutz-Aktivisten wird gefordert, auf CO2-freie Kernenergie zu setzen…

Ich kann die Klimaschützer, die ein Revival der Atomenergie fordern, nur warnen: Ein Zurück zur Atomkraft darf es nicht geben. Das wäre hoch gefährlich und völlig falsch.

Warum?

Erstens ist Atomkraft nie billig. Wir zahlen ungedeckte Checks für die Endlagerung, für die wir überhaupt keine Lösung haben. Das wird Milliarden kosten. Und zweitens ist Atomkraft niemals nachhaltig. Es drohen desaströse Katastrophen wie in Fukushima und wir haben hochradioaktiven Müll für 30.000 Generationen, die nach uns kommen, ohne eine sichere Aufbewahrung. Statt das Atom-Gespenst aus der Mottenkiste zu holen, sollten alle Klimaaktivisten erkennen, dass die Zukunft nur in Erneuerbaren Energien und in mehr Effizienz beim Energieverbrauch liegt.