COP26 : Weltklimagipfel läutet Abschied von der Kohleverbrennung ein

Tränen, Wutausbrüche, Jubel - nach zwei Wochen sind die Weltklimakonferenz und mit ihr zähe Verhandlungen vorbei. „Kurze Zusammenfassung: Blah, blah, blah“, kommentiert Greta Thunberg aus der Ferne.

Glasgow | Die UN-Klimakonferenz in Schottland hat mit einem als historisch gefeierten Beschluss den weltweiten Abschied von der Kohleverbrennung eingeläutet. Erstmals in der Geschichte der Weltklimagipfel gab es dafür einen Konsens unter den rund 200 Staaten. „Klimapakt von Glasgow“ Der am Samstagabend nach leidenschaftlichen Diskussionen gebilligte „Klim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.