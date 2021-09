Corona-Verordnung gilt weiter : Arbeitsschutz: Beschäftigte müssen Impfstatus nicht preisgeben

Das Kabinett hat die Corona-Verordnung zum Arbeitsschutz verlängert. Verbunden damit sind einige Pflichten für Arbeitgeber, ihren Impfstatus dürfen Arbeitnehmer demnach weiter für sich behalten.

Berlin | Das Bundeskabinett hat am Mittwoch die Corona-Arbeitsschutzverordnung für Unternehmen und ihre Beschäftigten verlängert. Die Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird an die Dauer der epidemischen Lage gekoppelt und somit bis einschließlich 24. November 2021 verlängert, wie das Bundesarbeitsministerium in Berlin mitteilte. Neu gilt ab...

