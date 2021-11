Zu viele Corona-Patienten : Kliniken am Limit: Krebstherapien müssen eingeschränkt werden

Die Lage in deutschen Krankenhäusern spitzt sich immer weiter zu. Um die Versorgung der zahlreichen Corona-Patienten zu gewährleisten, müssen OPs und sogar Krebsbehandlungen verschoben und eingeschränkt werden.

Berlin | Aufgrund der vielen Covid-Patienten auf Intensivstationen müssen immer mehr Kliniken in Deutschland sogenannte planbare Operationen verschieben. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft kann der Normalbetrieb in mehr als drei Viertel aller Krankenhäuser in Deutschland mittlerweile nicht mehr aufrechterhalten werden, und diese Häuser müssen p...

