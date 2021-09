„Alle willkommen“ statt 2G : Wegen Corona-Maßnahmen: Nena sagt komplette Tour ab

In einem Instagram-Post hat Nena ankündigt, ihre für 2022 geplante Tour abzusagen. Kontext sind offenbar die Pandemie-Maßnahmen.

Berlin | Nena sagt ihre für das kommende Jahr geplante Tour ab. "Ich will nicht lange drum rumreden. Meine Tour 2022 wird nicht stattfinden. Und ich werde sie auch kein zweites Mal verschieben", schreibt die Sängerin in einem Statemant auf Instagram. "Ich stehe zu meiner Aussage: Auf einem Nena-Konzert sind ALLE MENSCHEN WILLKOMMEN. Hier in unserem Land geht e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.