Pro und Contra : Was das EU-Klimapaket für die Autofahrer und die Branche bedeutet

Zur Ankündigung eindeutiger Verkaufsstopps für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren kann sich die EU-Kommission nicht durchringen. Große Auswirkungen auf den Autoverkehr hat ihr "Green Deal" bald dennoch. Der Überblick.

Brüssel/Hannover/München | Es ist wie ein Verbrenner-Aus durch die Hintertür. Ohne direkte Verbote, aber mit so stark angehobenen Klimazielen, dass die Herstellung klassischer Benziner und Diesel in Europa mittelfristig faktisch auslaufen wird - und beide Antriebe auf lange Sicht auch von den Straßen verschwinden dürften. Die EU-Kommission hat am Mittwoch ihre Vorschläge dazu v...

