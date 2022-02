Bewusste Durchseuchung : Kommentar zu Omikron: Der Freund und Helfer aus der Corona-Krise in SH

Mit den Lockerungen der Corona-Einschränkungen in Schleswig-Holstein kommt, was niemand offiziell bestätigt: Eine kalkulierte Durchseuchung der Bevölkerung.

Kiel | Manche Sätze müssen erst einmal nachklingen, bevor ihre Bedeutung so richtig klar wird: Heiner Garg also sprach mit fester Stimme, als er am Mittwoch sagte: „Es ist an der Zeit, deutlich zu kommunizieren: In welcher Phase der Pandemiebekämpfung befinden wir uns eigentlich?“ Auch interessant: Daniel Günther: Kein Lockdown mehr für Ungeimpfte in SH ...

