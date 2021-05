Die kleine Freiheit in Corona-Zeiten : Von Existenzkampf und Verordnungs-Wirrwarr: Eine Baltrumer Gastronomin berichtet

Gastwirtin Maureen Schalkowski kämpft auf Baltrum um ihre wirtschaftliche Existenz und mit dem Sinn und Unsinn mancher Corona-Verordnung. Ein Gespräch.

Avatar_shz von Dirk Fisser

19. Mai 2021, 11:00 Uhr

Osnabrück | "Kleine Freiheit" hat Maureen Schalkowski ihre Schankwirtschaft auf Baltrum genannt – ausgerechnet! Anfang 2020 übernahm sie das Lokal auf der kleinsten der ostfriesischen Inseln. Dann kam Corona und Verordnungen schränkten genau diese Freiheit ein – zeitweise so stark, dass Schalkowski ihren Beruf nicht mehr ausüben konnte. Die Kneipe schloss, das Bier lief ab. Dabei zählte die Gemeinde Baltrum bislang weniger als zehn Corona-Fälle.

Jetzt, kurz vor dem langen Pfingstwochenende, kann das Bier wieder fließen. Zwar nicht in Strömen, aber immerhin. Ein Telefongespräch über erduldete Einschränkungen, gewonnene Freiheiten und kleine Hoffnungen.

Frau Schalkowski, wo erwische ich Sie gerade?



Im Strandkorb mit einem Kaffee im "Capp&Ccino". Mein Kollege und ich haben uns ein wenig ausgetauscht. Dazu kommt man ja normalerweise außerhalb der Pandemie gar nicht. Da stehen wir Insel-Gastwirte nur hinter dem Tresen. Jetzt erkenne ich: Der Mensch hat ja auch Beine! [lacht]

Sie nehmen die Lage mit Humor?



Was bleibt einem sonst! Ich habe meine Kneipe zum Beginn des Jahres 2020 übernommen. Direkt danach ging es mit Corona los. Ich hatte mehr geschlossen als geöffnet. Ich bin grundsätzlich ein optimistischer Mensch, aber es gab in den zurückliegenden Monaten auch andere Phasen mit großen Zukunftssorgen und großer Verzweiflung. Ich kann nur versuchen, aus jeder Corona-Verordnung für mich und meine Gäste das Beste herauszuholen…

… mit der letzten Verordnung durften Sie zumindest den Außenbereich Ihrer Schankwirtschaft wieder öffnen. Wie läuft’s denn derzeit?

Bescheiden. Ich hätte hier Platz für 100 Gäste, kann beziehungsweise darf aufgrund der Einschränkungen derzeit aber nur 15 Gäste bewirten. Das ist fast wie Einzelbeschulung in der Schule. Aber es ist ohnehin bislang wenig los. Nur Niedersachsen dürfen ja laut Verordnung auf der Insel auch übernachten – und das machen Baltrum-Gäste normalerweise. Alle anderen müssen abends mit der letzten Fähre wieder runter von der Insel. Verstehe ich nicht! Nun gut, das Oberverwaltungsgericht sieht das ja wohl ähnlich und hat die Verordnung gekippt. Aber auch bei anderen Punkten denke ich mir: Wer hatte denn die Idee, das ist doch irrsinnig!

Nämlich?



Nehmen wir mal die Testpflicht: Ich muss meinen Gästen ja laut Verordnung einen entsprechenden Corona-Schnelltest bieten. Das mache ich natürlich gerne. Aber getestet werden muss draußen. Wissen Sie,… das Teststäbchen ist hier schneller nach Langeoog rübergeweht, als dass Sie gucken können. Und sowieso: Genesene und Geimpfte dürfen ohne Test ihr Bier bei mir trinken, wenn sie das entsprechend nachweisen können. Alle anderen müssen sich freitesten lassen. Aber was ist denn, wenn der nicht getestete Geimpfte den getesteten Nicht-Geimpften ansteckt? Das soll ja möglich sein. Man mag gar nicht so genau drüber nachdenken…

Vielleicht doch besser den Laden wieder zusperren?

Ne! Man ist ja mittlerweile an dem Punkt, wo man über jedes kleine Bisschen gewährte Normalität dankbar ist. Dafür macht man auch die Dinge mit, die einfach nicht logisch sind. Finanziell lohnt sich das hier gerade für mich nicht. Aber ich sage mir auch: Wer jetzt als Tourist nach Baltrum kommt, der zahlt die volle Fährgebühr, die komplette Kurtaxe. Ein bisschen was müssen wir hier ja trotz allem bieten, sonst kommen die Gäste nach Corona vielleicht nicht wieder!

Über das Vatertagswochenende hatten Sie offenbar Probleme mit Gästen, die sich nicht an die Corona-Vorgaben gehalten haben. Das haben Sie zumindest auf Facebook geschrieben…



Ja, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Man hat sich später bei mir entschuldigt. Jedenfalls habe ich den Eindruck, dass viele Gäste die jeweils gültigen Regeln nicht kennen oder nicht verstehen. Der Unmut darüber steigert sich mit jedem Bier. Da bin ich dann auch mal Blitzableiter. Ich muss schließlich dafür sorgen, dass die Regeln eingehalten werden. Ein bisschen sorge ich mich vor dem Pfingst-Wochenende…

Warum? Es dürften doch viele Touristen auf die Insel kommen?

Eben! Die kommen aus Nordrhein-Westfalen, Bremen oder Hamburg. Überall gelten andere Regeln. Eine innerdeutsche Reise erfordert ja mittlerweile ebenso viel Vorbereitung wie eine Reise nach Afrika oder Asien. Die Mühe macht sich nicht jeder. Das werde ich wohl zu spüren bekommen. Zumal die Politik den Eindruck erweckt, es sei so etwas wie ein normaler Urlaub derzeit möglich. Bei mir wird die Verantwortung abgeladen, die Menschen darüber aufzuklären, dass das eben nicht der Fall ist und weiter Einschränkungen gelten.

Machen Sie ich noch Hoffnungen auf einen normalen Sommer?



Ach… das schlimmste an den vergangenen Monaten war die Perspektivlosigkeit und dass wir als Gastronomen von der Politik allein gelassen wurden. Die Finanzhilfen kamen zwar, aber sehr spät. Fast zu spät. Ich habe zwei Kinder, die wollen auch satt werden! Mir sind mehr als 100.000 Euro an Einnahmen entgangen. Das hole ich bis zur Rente nicht mehr rein. Jedenfalls konnte ich gut sieben Monate lang einfach nichts planen. Das Bier in meiner Kneipe ist abgelaufen! Die Säfte, das Wasser, die Cola… musste ich alles wegkippen. Das hat geschmerzt – nicht nur finanziell.

Also keine Hoffnung?

Ich hoffe, dass wir diesen Sommer wieder unter vergleichbaren Bedingungen öffnen können wie im vergangenen oder weitreichender, da die Impfungen ja voranschreiten. Letztes Jahr war hier die Bude auch voll. Und wurde Baltrum das neue Ischgl? Nein. Ich hatte Gäste hier, die hatten ihr letztes Bier längst ausgetrunken und fragten, ob sie noch ein wenig sitzen bleiben dürften – die Atmosphäre genießen, das Lebendige. Ja, so etwas wäre schön. Ich hoffe da auf zeitnahe mutige Öffnungsschritte. Man vertraut uns die Testung unserer Kunden an, man vertraut uns aber nicht, dass wir auch auf unsere Gäste aufpassen können. Ich fordere: Gebt uns das Vertrauen zurück!