Silvester 2021 : Virologe Hendrik Streeck ist über Böllerverbot verwundert

Virologe Hendrik Streeck hat sich über ein Böllerverbot an Silvester überrascht gezeigt. Das Zünden von Feuerwerkskörpern habe keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen.

Berlin | In einem Interview mit der "Welt" erklärte Hendrik Streeck, Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn, dass er ein generelles Böllerverbot aus virologischer Sicht nicht verstehen könne. "Man will die Leute ja eher nach draußen kriegen, weil draußen ist das Infektionsgeschehen nicht so hoch", sagt Streeck. Auf die Gefahr angesprochen, da...

