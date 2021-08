Konflikte : Viele zivile Opfer bei Kämpfen in Afghanistan

Nach dem Taliban-Vormarsch in vielen ländlichen Bezirken verlegen sich die Kämpfe nun in die Städte. Die UN warnen vor katastrophalen Auswirkungen.

Kabul | Die andauernden Gefechte in der Provinzhauptstadt Laschkargah im Süden Afghanistans fordern immer mehr zivile Opfer. Binnen 24 Stunden seien in der Stadt mindestens 40 Zivilisten getötet und 118 verletzt worden, teilte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) auf Twitter mit. Sollten die Parteien nicht mehr für den Zivilschutz in Afghanistan tun, droh...

