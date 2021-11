Zwischen Belarus und Polen : Mit Spaten gegen Stacheldraht: Migranten versuchen Grenzdurchbruch

Mehrere Hundert Migranten haben sich in Belarus zu Fuß auf den Weg zur Grenze zum EU-Nachbarland Polen gemacht. Dort versuchten sie den Grenzzaun einzureißen.

Minsk/Warschau | An Polens Grenze zu Belarus haben größere Gruppen von Migranten nach Angaben polnischer Behörden versucht, die Grenze zu durchbrechen. Ein solcher Versuch habe sich in der Nähe des Grenzortes Kuznica ereignet, teilte das Verteidigungsministerium in Warschau am Montag auf Twitter mit. Auf einem dazu geposteten Video ist zu sehen, wie eine Gruppe von...

