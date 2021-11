Beschwerden zurückgewiesen : Urteil: Schulschließungen und Ausgangssperren waren verfassungsgemäß

Das Bundesverfassungsgericht hat die Schulschließungen sowie die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen im Frühjahr 2021 als verhältnismäßig bewertet. Beschwerden gegen die "Bundesnotbremse" wurden somit zurückgewiesen.

Karlsruhe | Das Bundesverfassungsgericht hat mehrere Verfassungsbeschwerden gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse zurückgewiesen. Sie seien "in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie" mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. Trotz der Eingriffe in Grundrechte seien die Regelun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.