Kommentar : Laschet oder Söder? Es geht um viel mehr für die CDU

Der Umgang mit der offenen Kanzlerfrage in der Union ist unwürdig, meint unser Chefredakteur. Ein Kommentar.

Berlin | Es geht in diesen Tagen um viel mehr als um die viel diskutierte finale Frage „Laschet oder Söder – wer soll Kanzlerkandidat der CDU/CSU werden?“. Die repräsentative Demokratie als Herrschaftssystem in unserem Staat wird stark beschädigt und in Zweifel gezogen. Das Volk wählt seine Vertreter, diese entscheiden im Bundestag nach Mehrheiten über Gesetze...

