Proteste gegen Gaspreise : Unruhen in Kasachstan: Militär eingeschritten

Proteste gegen hohe Gaspreise lösen in Kasachstan eine schwere politische Krise aus. Nun ist in der Stadt Almaty Militär gegen Demonstranten im Einsatz. Der Präsident bittet das Ausland um Hilfe.

Almaty | Nach gewaltsamen Ausschreitungen in Kasachstan in Zentralasien ist das Militär eingeschritten. „Terroristische Banden“ hätten sich in der Großstadt Almaty einen Kampf mit Fallschirmjägern geliefert, sagte Präsident Kassym-Jomart Tokajew in der Nacht zum Donnerstag in einer Fernsehansprache. Der Flughafen der Stadt im Südosten der autoritär gefüh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.