Veranstaltung in Berlin : Union sagt Wahlkampfauftakt in Rust ab

Eine mehrtägige Veranstaltung sollte es werden - der Wahlkampfauftakt von CDU und CSU im Europapark Rust. Jetzt verlegen die Parteien die Veranstaltung nach Berlin - und verändern auch das Format.

Berlin | CDU und CSU sagen ihren zentralen Wahlkampfauftakt im Europapark Rust ab. Eine entsprechende Veranstaltung soll stattdessen in Berlin stattfinden. Das geht aus einem Schreiben an die Bundestagskandidaten der Union hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt und über das „The Pioneer“ am Dienstagabend zuerst berichtete. In dem von CDU-Generals...

