Kommentar : Unglaublich! Die Regierung regiert.

Endlich! Schwarz-Rot einigt sich in den Sachfragen Diesel und Zuwanderung konstruktiv auf Kompromisse. Bitte mehr davon!

von Burkhard Ewert

02. Oktober 2018, 18:31 Uhr

Flensburg | Es geht also doch. Die Koalition hat sich in Sachthemen wie Diesel und Einwanderung geeinigt. Wenn nun nicht wieder der Chef einer Jugendorganisation eine Abstimmung der Basis fordert oder der Bestand der Vorhaben anhand eines Reaktionsbarometers nochmal rasch revidiert wird, sollte es auf diesen Feldern bei zwei Kompromissen bleiben, die ganz ordentlich ausfallen.

Thema Diesel: Dass die Lösung sperrig ist, liegt am Thema. Rechtlich, technisch, wirtschaftlich und politisch sind die Vorgänge weit komplizierter als sie in der Debatte der jüngsten Zeit häufig gemacht wurden. Es bestehen keine grenzenlosen Ansprüche gegenüber den Herstellern. Diese wiederum wären schlecht beraten, jeder alttestamentarisch erhobenen Forderung nachzukommen, die Strafe mit politischer Agenda vermischt. Mobilitätspolitik muss Pendler und ihre Motoren schon deshalb im Blick behalten, damit die Mieten in den Zentren nicht noch schneller steigen. Und sie sollte ehrlich sein. Dazu gehört die Aussage, dass neue Dieselmotoren unglaublich schadstoffarm und gut sind und ihr Ende zu früh besungen wurde, zumindest solange Vernunft regiert.

Thema Einwanderung: Vor der Bayernwahl war die Union nur zu begrenzten Zugeständnissen bereit - umso beachtlicher aber zugleich, dass sie erfolgt sind. Dies lässt sich durchaus als Signal des Bundesinnenministers bewerten, dass auch ihm künftig an mehr Frieden gelegen ist. Der unter romantischen Gesichtspunkten denkbare, systematisch jedoch falsche „Spurwechsel“ wurde ausgeschlossen. Das mag den erzlinken Flügel schmerzen, ist aber aus explizit humanitären Gründen unabdingbar. Asyl und Arbeit, Not und Nützlichkeit von Menschen zu vermischen würde dem Gedanken des bedingungslosen politischen Schutzes nicht gerecht. Er muss universal und unabhängig von anderen Erwägungen gelten. Die Zuwanderung von Arbeitskräften steht auf einem anderen Blatt und wird beträchtlich vereinfacht.

Bleibt die Frage, warum CDU, SPD und CSU nicht gleich so agiert haben. Kompromiss statt Hysterie, Mittelwege statt Profilierungssucht, Gönnen statt Gezänk. Es war wohl nötig, dass die Ränder erst erstarken, damit die Mitte sich besinnt.

Folgen Sie unserem Autoren gerne bei Twitter.