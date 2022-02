Klimawandel in SH : Umweltminister Jan Philipp Albrecht stellt Generalplan Küstenschutz vor

Mehr als 330.000 Menschen in SH leben in Gebieten, die von Überflutung bedroht sind. Und in diesen Gebieten sind – neben den Menschen – Gebäude, Straßen und Infrastruktur im Wert von rund 60 Milliarden Euro betroffen.

Nordstrand | Der Minister steht dort, wo sonst das Wasser ist. Jan Philipp Albrecht will auf Nordstrand den Generalplan Küstenschutz vorstellen, und für diesen Zweck ist es nützlich, wenn Ebbe ist. Dann kann man nicht nur den schönen neuen Deich besser sehen, auch die Füße bleiben trocken. Auch interessant: Was die globale Klimakrise für uns Schleswig-Holsteine...

