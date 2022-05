Umfrage des Tages für SH : Landtagswahl in NRW: Interessiert Sie Politik in anderen Bundesländern?

Wie auch in Schleswig-Holstein sind CDU und die Grünen die großen Gewinner der Landtagswahl in NRW. Wir wollen wissen, ob Sie dieses Ergebnis interessiert.

Avatar_shz von shz.de

16. Mai 2022, 05:29 Uhr

Schleswig-Holstein | Wie auch in Schleswig-Holstein konnte die Menschen in Nordrhein-Westfalen vor allem die CDU überzeugen. Bei der Landtagswahl am Sonntag, 15. Mai, führte Spitzenkandidat Hendrik Wüst seine Partei souverän an die Spitze und machte sie zur stärksten Kraft. Doch auch die Grünen konnten sich über ein historisches Wahlergebnis freuen.

Weiterlesen: Beliebt bei den Wählern: Was Hendrik Wüst und Daniel Günther so erfolgreich macht

Wir wollen bei unserer Umfrage des Tages heute von Ihnen wissen, ob Sie sich für die Landtagswahlen in anderen Bundesländern interessieren. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.

Mehr zum Thema: