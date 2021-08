Populismus, Elite, Migration : Umfrage des Tages: Halten Sie unsere Gesellschaft für zerrüttet?

Eine internationale Studie legt sozialpolitische Einstellungen der Deutschen offen. Eine Mehrheit sieht große gesellschaftliche Gräben – gehören Sie dazu?

Hamburg | Eine Mehrheit der Bundesbürger (61 Prozent) hält die Gesellschaft in Deutschland für zerrüttet. Nur 13 Prozent widersprechen dieser Aussage. Das geht aus einer aktuellen Umfrage hervor, die das Markt- und Meinungsforschungsunternehmen Ipsos am Montag in Hamburg veröffentlichte. Demnach stoßen populistische, anti-elitäre und anti-migrantische Tenden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.