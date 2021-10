Playboy-Studie : Umfrage: Wer geht öfter fremd – Männer oder Frauen?

Das "Playboy"-Magazin hat in einer repräsentativen Umfrage die Treue der Deutschen überprüft. Wer geht öfter fremd? Und warum?

Berlin | In einer repräsentativen Norstat-Umfrage für den "Playboy" haben mehr Frauen als Männer einen Seitensprung eingeräumt. 26 Prozent der weiblichen Befragten und 23,9 Prozent der männlichen Befragten hätten zugegeben, in ihren Beziehungen schon mindestens einmal fremdgegangen zu sein. Das berichtete die Illustrierte am Dienstag vorab. Das Ergebnis steht ...

