Kritik von Bertelsmann Stiftung : Umfrage: Europäer sehen Vergangenheit rosiger als Gegenwart

Laut einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung sind gut zwei Drittel der Europäer Nostalgiker. In Deutschland ist die Zahl etwas niedriger.

von dpa

05. November 2018, 08:08 Uhr

Gütersloh | Zwei Drittel der Europäer sehen die Vergangenheit einer Umfrage zufolge positiver als die Gegenwart und neigen bei aktuellen Themen wie Einwanderung und EU-Mitgliedschaft eher zur Skepsis.

Das ist das Ergebnis einer Befragung von 10 885 EU-Bürgern in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Polen, die die Bertelsmann Stiftung am Montag in Gütersloh veröffentlichte. Die repräsentative Umfrage stuft 67 Prozent der Europäer demnach als Nostalgiker ein, in Deutschland seien es 61 Prozent.

Rund 78 Prozent der Nostalgiker meinten, dass sich Einwanderer nicht in die Gesellschaft integrieren wollten - bei den europäischen "Nicht-Nostalgikern" sind 63 Prozent dieser Meinung. Nostalgie sei auch ein Hinweis auf große Verunsicherung in der Gesellschaft, sagte Isabell Hoffmann, Mitautorin der Studie.

"Nostalgie ist ein Indiz für ein hohes Maß an Verunsicherung in der Gesellschaft", sagte Isabell Hoffmann, Mitautorin der Studie von der Bertelsmann Stiftung. Die Nostalgiker zeichne ihre negative Sicht auf Einwanderung und Migration sowie die Sorge vor Terrorismus aus. Der wohlwollende Blick in die Vergangenheit könne da Halt bieten.

Dies machten sich einzelne Parteien zunutze. "Der Blick in die USA und Großbritannien zeigt, dass interessanterweise gerade jene, die eine Rückkehr zu alter Größe und Stabilität versprechen, bisher vor allem Unruhe und Auseinandersetzungen ausgelöst haben", sagt Hoffmann.

Die Autoren der Studie appellieren daher an die bürgerlichen Parteien, sich von populistischer "Nostalgie-Rhetorik" abzugrenzen und konstruktive Gespräche zu suchen.